CorSport | l’arbitro di Roma-Napoli sarà Irrati | Rocchi lo ha scelto per esclusione

(Di giovedì 20 ottobre 2022)di. Il designatore Gianlucalo haper. Avrebbe voluto un altro arbitro a dirigere la gara di domenica all’Olimpico, ma gli incastri ed altri elementi non lo hanno reso possibile. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. La scarsa possibilità di scelta tra gli arbitri di livello è “colpa di una coperta troppo corta”. Nella stessa giornata di campionato, oltre a, ci sono Fiorentina-Inter e Atalanta-Lazio. “E allora, anche per, senza dimenticare che i prossimi due mesi e mezzo saranno i suoi ultimi da internazionale (lascerà il suo badge a Sozza dal primo gennaio),si sarebbe appuntato a ...

IlNapolista

Esempio di braccino arbitrale La Moviola deldi Napoli - ... firmata da Edmondo Pinna, dà 6 in pagella all'Cosso. E' ...ha commesso diversi sbagli, come sulla punizione finale:...Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport zazzaroni 45 'Noi non siamo la mafia'. Così il presidente degli arbitri Alfredo Trentalange ha reagito d opo settimane ai sospetti di Maurizio Sarri.'allenatore della Lazio aveva parlato di ... L'arbitro di Roma-Napoli sarà Irrati, Rocchi lo ha scelto per esclusione