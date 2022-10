Corona virus | Italia | 534676 attualmente positivi a test -8116 in un giorno con 178359 decessi 84 e 22541598 guariti 48592 Totale di 23254633 casi 40563 Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Sky Tg24

... Gioffrè, Narciso, Obama, Nehellenia, La Petite Noire, Aura Eternal, Panthera, Tanissa Yoncè ... Conferma il fatto che meritava la. Una volta finito il programma, però, le concorrenti non ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 20 ottobre 2022 1.464 Nuovi casi 9.929 Test giornalieri 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 426 ... Covid, news. Bollettino: 40.563 casi e 84 morti. Tasso di positività al 17,7%. LIVE Le vaccinazioni Covid in Italia Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, giovedì 20 ottobre, sono state somministrate fino ad ora 141.411.272 ...La coppia di ricercatori che ha sviluppato con successo il vaccino Pfizer, ha reso noto di aver individuato un vaccino contro il cancro.