Coppa Italia | sarà Cremonese-Napoli agli ottavi di finale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) . La squadra di Alvini ha superato in casa il Modena 4-2 ai tempi supplementari. È stata una partita rocambolesca. Al minuto 89 laera in vantaggio 2-0 grazie alle reti Okereke e di Felix Afena-Gyan che lo scorso anno era alla Roma e che Mourinho faceva giocare appena poteva. In due minuti il Modena di Tesser è però riuscito a pareggiare con la doppietta di Diaw (il primo su calcio di rigore). Bisogna ricordare che il Modena ha giocato in dieci minuti dal minuto 22 per espulsione del centrocampista Magnino (doppia ammonizione). Ai supplementari laè riuscita a segnare solo al minuto 111 (quindi sesto del secondo tempo supplementare) con Sernicola. Lo stesso Sernicola – sempre su assist di Ascacibar – ha realizzato il 4-2 al 120esimo. A gennaio, dunque, si giocheràgara valida per ...