Coppa Italia | oggi la Lazio conoscerà la sua avversaria agli ottavi

Commenta per primo Si chiude oggi l'ultimo turno preliminare di. La Lazio scoprirà oggi quale sarà la sua avversaria agli ottavi. La vincente del match delle 21 Bologna - Cagliari verrà a far visita ai biancocelesti all'Olimpico a gennaio . Le Aquile ...RISULTATI: SI INIZIA CON CREMONESE - MODENA I risultatitorneranno protagonisti anche oggi, giovedì 20 ottobre 2022, per completare un nuovo turno della2022 - 2023 . Dopo ...Le parole di Thiago Motta alla vigilia dell’impegno di Coppa Italia: «Le parole di Thiago Motta alla vigilia dell’impegno di Coppa Italia: «Tutti stanno facendo bene» Thiago Motta ha parlato in confer ...Il difensore olandese è reduce da una buonissima prova rimediata nel derby della Mole contro la Juventus, la prima partita di Schuurs contro una big, e dal gol segnato di fronte al proprio pubblico ...