Coppa Italia | Cremonese-Modena | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per i sedicesimi di. I grigiorossi si presentano a questo appuntamento dopo aver eliminato la Ternana ai trentaduesimi, e partono con i favori del pronostico per la qualificazione agli ottavi di finale. Un turno che la compagine lombarda ha raggiunto l’ultima volta nell’edizione 2019/20, quando poi subì una sconfitta per 4-0 a domicilio della Lazio. In campionato, laè reduce dal pareggio in trasferta per 2-2 contro lo Spezia. Attualmente occupa il penultimo posto in classifica e dopo dieci giornate non ha ancora vinto, al pari della Sampdoria: entrambe si affronteranno nel prossimo turno di Serie A. Reduce da un momento positivo nel campionato cadetto, il ...