Coppa Italia 2022 2023 | il Bologna avanza agli ottavi a fatica | un autogol condanna il Cagliari

(Di giovedì 20 ottobre 2022) E’ ill’ultima qualificatadi finale della. I felsinei riescono ad agguantare la fase più interessante della competizione nazionale dove affronteranno la Lazio a gennaio, ma è tanta la sofferenza per avere la meglio di un Cari ben schierato ma poco pungente. E’ invece buona la prestazione degli emiliani dal punto di vista dell’atteggiamento e delle occasioni collezionate, al 70? il gol vittoria con Obert che devia nella propria porta un colpo di testa dell’ex di turno Lykogiannis. Il primo tempo vede entrambe le squadre partire col freno a mano tirato, c’è comunque al 40? il gol del vantaggio targato Schouten, che scatta sul filo del fuorigioco e deposita in rete battendo Aresti. Peccato per lui che il ...

