Conto alla rovescia per la Coppa del Mondo di Sci Alpino | il 22 ottobre via alle gare

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’attesa sta per terminare: lo spettacolo dello scitorna con ladel2022/2023. Si inizia, come da tradizione, a Soelden (Austria) con le duedi Slalom Gigante: le donne scenderanno in pista sabato 22ore 10.00 la prima manche,13.05 la seconda), mentre domenica 23 toccherà agli uomini (ore 10.00 la prima manche,13.00 la seconda). Le finali si svolgeranno invece a Soldeu, in Andorra, tra il 13 e il 19 marzo 2023. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato sette atlete per la gara in programma sul ghiacciaio del Rettenbach: Marta Bassino, Federica Brignone, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere. Sofia Goggia ed Elena Curtoni non prenderanno parte al ...