Conte “Il Governo sia a forte vocazione europeista”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ci aspettiamo un esecutivo a, è necessaria è indiscutibile, un esecutivo che abbia chiara la collocazione euro-atlantica, pronto per affrontare la crisi in atto economica e sociale”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, al termine delle consultazioni al Quirinale.“Abbiamo rappresentato la nostraperplessità che la Farnesina, così centrale, possa essere affidata a un esponente di Forza Italia dopo che è emerso il ragionamento del suo leader sull'Ucraina”, ha spiegato.“Noi distinguiamo una politica conservatrice da una reazionaria – ha detto ancora l'ex premier -. Queste sono forze di centrodestra distanti dalle nostre sensibilità politiche, però c'è un discrimine, una cosa sono politiche conservatrici e altra cosa ...

