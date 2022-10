Conte | “Dopo le parole di Berlusconi il ministero degli esteri non può andare a FI”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA – “Alla luce delle ultime e più complete dichiarazioni del presidentesul conflitto russo-ucraino, si pone un problema per il nostro Paese. Non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ministro. È un problema serio per la credibilità e l’immagine del nostro Paese anche all’estero. Una questione politica seria che porremo con chiarezza al presidente Mattarella nel corso delle consultazioni”. E’ quanto ha dichiarato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe. L'articolo L'Opinionista.