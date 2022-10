Consultazioni Veleno-Gelmini | Il potere La Russa | Nulla da aggiungere

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Oggi, giovedì 20 ottobre, al via leper la formazione del nuovo governo. Al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà i leader dei partiti con capigruppo di Camera e Senato. Ovvie le fibrillazioni a causa degli audio "rubati" a Silvio Berlusconi su Russia e Volodymyr Zelensky, ma la strada è tracciata: Giorgia Meloni dovrebbe ricevere l'incarico tra la sera di venerdì 21 ottobre e la mattinata di sabato 22. Ore 10.32 - La, con Mattarella colloquio cordiale "Il colloquio è stato molto cordiale ed è sempre molto emozionante incontrare il Presidente. Non c'è altro da. Grazie". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, al Quirinale dopo aver incontrato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delleper la ...

A quel punto sarà pronta la squadra che dovrà salire al Colle per le(tra il 19 e il ... Leggi anche 'Non sono ricattabile', Meloni risponde al foglio degli appunti 'al' di ...Goldberg ha ricordato anche i pericoli della disinformazione in "numeroseelettorali" ... "La disinformazione può essere unletale, la cui cura è la verità. Dalla nostra abilità nel ... Consultazioni, Padellaro: "Il centrodestra andrà unito: devono sorvegliarsi l'un l'altro" L’ultima scena delle consultazioni, anno 2018, quello del celeberrimo e proverbiale uno, due, tre di Berlusconi mentre parlava Salvini fuori dallo studio quirinalizio alla Vetrata, vide Giorgia Meloni ...