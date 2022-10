Consultazioni Nessuna credibilità | è già crisi E Tajani | sputi francesi sull' Italia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Oggi, giovedì 20 ottobre, al via leper la formazione del nuovo governo. Al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà i leader dei partiti con capigruppo di Camera e Senato. Ovvie le fibrillazioni a causa degli audio "rubati" a Silvio Berlusconi su Russia e Volodymyr Zelensky, ma la strada è tracciata: Giorgia Meloni dovrebbe ricevere l'incarico tra la sera di venerdì 21 ottobre e la mattinata di sabato 22. Ore 14.14 - Telefonata tra Mattarella e Napolitano Cordiale telefonata tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente emerito Giorgio Napolitano al termine delleper la formazione del governo di questa mattina: lo rende noto il Quirinale Ore 13.58 - Ppe, Weber:garante dell'atlantismo "Sono felice che Antoniosia con noi ...

...interpretazione assolutoria' Il presidente degli azzurri ha afferto poi di non avere dato '... Alleal Quirinale 'proporremo il nome di Giorgia Meloni, in coerenza con il risultato ...... Julia Unterberger, al termine delleal Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.astensione dunque verso un probabile governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia, ...ROMA. “Siamo orientati a non votare la fiducia”, così la capogruppo del gruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattar ...Inizia la due giorni di consultazioni al Colle. Venerdì 21 il centrodestra unitario incontrerà il Presidente della Repubblica ...