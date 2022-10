Consultazioni | Magi | ‘riforma legge elettorale sia priorità'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Crediamo” che la riforma della“debba essere unadi questa legislatura, da affrontare in tempi adeguati alla possibilità di raggiungere un risultato e quindi non arrivarci nelle ultime settimane della legislatura stessa”. Lo ha affermato Riccardo, presidente di Piu' Europa, al termine del colloquio della delegazione del Gruppo Misto della Camera con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

... da Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, Riccardo, deputato e presidente di Più ... 2022 - 10 - 20 13:34:04, Mattarella sente al telefono presidente emerito Napolitano Al ...... a cui capo vi è Manfred Schullian, è arrivata al Colle per lecon Sergio Mattarella. Oltre che da Schullian, la delegazione è composta da Riccardo, Presidente della componente +..."No a un presidente omofobo pro Putin" lo striscione che hanno esposto sui banchi dell'aula di Montecitorio Alessandro Zan e Rachele Scarpa, del Pd, appena iniziata la seduta per l’elezione del presid ...