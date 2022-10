Consultazioni | Letta | ' governo sia in continuità su alleanze Ue e atlantica'

Leitaliane o le dimissioni di Liz Truss non giustificano questo sorvolare su un ...che il Pd abbia cercato di farsi bello presentandosi con una schiera di donne al fianco di Enrico...Leggi Anche Quirinale, il calendario delleper la formazione del nuovo governo. ... L'arroganza di questi giorni ha portato il partito di Enricoa regalare ai Cinque stelle due ...Roma, 20 ott. (askanews) - Il Pd ha espresso a Sergio Mattarella 'grande preoccupazione per quello che è successo nei giorni scorsi', quando ...Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "A partire ovviamente dalle tre questioni principali su cui è stata impostata la nostra campagna elettorale - lavoro, diritti e ambiente - sono per noi punti su cui saremo ...