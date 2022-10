Consultazioni | Fratoianni “Preoccupati per la crisi sociale”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni” per la situazione internazionale, “abbiamo ribadito il nostro impegno per la pace che si misurerà in Parlamento e nel paese, abbiamo ribadito, nella nettezza di un giudizio su chi aggredisce e chi è aggredito, che la scelta della pace e della diplomazia è l’unica strada. Abbiamo espresso la nostra profonda preoccupazione per lache attraversa il Paese, c’è il rischio di una tensione insopportabile e occorrono risposte immediate”. Così il segretario di Sinistra Italiana, Nicola, al termine delleal Quirinale. “La destra ha proposte che rischiano di aggravare la situazione, noi faremo opposizione seria”, ha aggiunto. – Foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.