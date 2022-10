Consultazioni | “domani al Colle parla Meloni”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – “sera credo ci sarà l’incarico”. Così Maurizio Lupi di Noi Moderati a Rai News 24. Antonio Tajani ministro degli Esteri? “Non mi piace fare il toto ministri. Se la sintesi che farà Giorgiaporterà Tajani al ministero degli Esteri, nessuno potrà criticare né la storia di Forza Italia né quella di Tajani”.chi parlerà del centrodestra dopo l’incontro con il presidente Sergio Mattarella? “Nel momento in cui si va come coalizione, la dichiarazione la fa il leader della coalizione” aggiunge Lupi. “Berlusconi, da fondatore del centrodestra, deve prendere atto che ora la leader del centrodestra è Giorgia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

RaiNews

Forse già nella giornata di, venerdì 21 ottobre . A chiudere il primo giro di, la delegazione del Pd guidata da E nrico Letta: "Faremo una opposizione rigorosa e ferma a partire ...- Dal presidente Mattarella delegazioni di Gruppo misto e autonomie, Terzo polo, M5s e Pd in chiusura di giornata. Calenda: 'No opposizione pregiudiziale sin quando collocamento italiano nel mondo, in ... Meloni: domani centrodestra unito al Quirinale, pronti a dare un governo all'Italia - Giorgia Meloni: "Siamo pronti a dare un all'Italia un governo consapevole e competente" - Giorgia Meloni: "Siamo pronti a dare un all'Italia un governo consapevole e competent Mattarella ha ricevuto i presidenti delle Camere e tutti i gruppi parlamentari ad eccezione di quelli di centrodestra, venerdì si chiudono le consultazioni ...Giorgia Meloni è pronta a salire al Quirinale insieme alla coalizione del centrodestra. Dopo il terremoto politico scaturito dalla diffusione ...