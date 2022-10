Consultazioni | Della Vedova “Faremo opposizione seria e rigorosa”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il pensiero è di una parte delle minoranze linguistiche, nel colloquio abbiamo espresso una certa preoccupazione su quello che potrebbe succedere, una maggioranza c'è e non mettiamo in discussione i risultati, ma la preoccupazione è perchè con uno dei gruppi di maggioranza non sempre abbiamo avuto rapporti buonissimi, ma siamo fiduciosi che ci possa essere garante di poter avviare una discussione costruttiva”. Così Manfred Schullian del Gruppo MistoCamera dei deputati, al termine delleal Quirinale. “Abbiamo rinnovato la fiducia al presidenteRepubblica affinchè sia garante sul tema delle autonomie e minoranze linguistiche”, ha aggiunto.“Se l'incarico sarà assegnato a un esponentemaggioranzadestra, ci prepareremo a fare una ...