Consultazioni | Conte | ' guarderemo a interesse nazionale | no come destra con Covid' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - L'attuale maggioranza da opposizione "non sempre ha guardato all'. Ad esempio durante la pandemia quando ebbe un atteggiamento scomposto. Noi non faremo lo stesso. Garantiremo sempre l'e non faremo ostruzionismo in Parlamento fine a se stesso". Così Giuseppeal Quirinale con la delegazione M5S per le consultazioni.