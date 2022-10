Consultazioni | Calenda | ' viva preoccupazione per parole Berlusconi e Fontana'

L'assenza di Renzi allacon Mattarella per molti è stata una conferma. In realtà su questo nessuno screzio, il patto è chesale al Quirinale e Renzi tiene in discorso in aula. ...2022 - 10 - 20 16:04:20 Riprese le: attesi, Conte e Letta Riprese al Quirinale ledel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo ...Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito al presidente la gigantesca preoccupazione per effetto del costo dell'energia. Crediamo che questo non sia percepito a sufficienza dalla maggioranza ...L'accordo elettorale tra i due ledaer del terzo polo regge, ma la distanza politica è sempre più evidente Da giorni si rincorrono le voci di una separazione all’interno del terzo polo tra Renzi e Cale ...