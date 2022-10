Consultazioni | Calenda | ' Tajani? No nomi | Mattarella ha autorità per valutare'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Non ho fattoal presidente perché ha l'e l'esperienza per". Così Carloal Quirinale con la delegazione Azione/Iv dopo lea chi gli chiede se abbia avanzato perplessità nel colloquio sulla possibilità di Antonioalla Farnesina. "Confermo quello che abbiamo detto ieri: se il ministero degli Esteri viene affidato a una personalità che viene da una forza politica, che attraverso il suo capo carismatico più e più volte ha definito l'invasione russa una risposta alle provocazioni dell'Ucraina, ecco tutto questo non è concepibile".

L'assenza di Renzi allacon Mattarella per molti è stata una conferma. In realtà su questo nessuno screzio, il patto è chesale al Quirinale e Renzi tiene in discorso in aula. ...Si parte con i presidenti di Camera e Senato. Poi tutte le delegazioni dei partiti mentre il centrodestra, unito, si presenterà al Colle domani mattina. Sarà l'ultimo incontro prima che Mattarella ...Prendono il via le consultazioni per la formazione del nuovo governo ... Per conto del Terzo Polo ha tracciato la linea Carlo Calenda, che ha confermato l'opposizione di Azione e Italia Viva. In tal ...(Adnkronos) - "Azione e Italia viva saranno all'opposizione di questo governo, senza sconti. Un'opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete". Così Carlo Calenda al ...