Consultazioni | Calenda | ' su collocazione Italia e diritti nessun compromesso' **

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "La nostra opposizione sarà non pregiudiziale fino a quando saranno rispettate due cose: il collocamentono nel mondo, in Ue e con i partner atlantici e sui. Su questi due temiper noi è possibile. Se la nostra sarà una opposizione costruttiva sui temi dell'economia, sociali e del lavoro, non lo sarà sullainternazionale". Così Carloal Quirinale con la delegazione Azione/Iv dopo le consultazioni.

L'assenza di Renzi allacon Mattarella per molti è stata una conferma. In realtà su questo nessuno screzio, il patto è chesale al Quirinale e Renzi tiene in discorso in aula. ......Europe ' di Senato e Camera è stata ricevuta dal Presidente Sergio Mattarella per le. ... Fanno parte della delegazione anche il leader del Terzo polo (Azione - Italia viva) Carloe ...Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Non ho fatto nomi al presidente perché ha l'autorità e l'esperienza per valutare". Così Carlo Calenda al Quirinale con la delegazione Azione/Iv dopo le consultazioni a chi ...Le parole di Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica Leggi tutto Il Terzo Polo ha terminato il proprio turno di consultazioni al cospetto del Pre ...