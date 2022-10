Consultazioni | Calenda | nostra sarà opposizione senza sconti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "Abbiamo ringraziato Mattarella per il lavoro da punto di riferimento morale e valoriale del Paese. Abbiamo confermato che saremo all'ma cercherà di ingaggiare il ...

... ha detto il leader di Azione, Carlo. Misto e Autonomie: voteremo No - "E' chiaro che che ... Ledi domani - Domattina il centrodestra, che al Colle salirà unito in una delegazione ...Così Carloal termine delledella delegazione del terzo polo al Quirinale ha risposto a proposito della vicenda dell'elezione degli uffici di presidenza di Camera e Senato. '...Roma, 20 ott. (askanews) - 'Abbiamo ringraziato Mattarella per il lavoro da punto di riferimento morale e valoriale del Paese. Abbiamo confermato ...Così Carlo Calenda al termine delle consultazioni della delegazione del terzo polo al Quirinale ha risposto a proposito della vicenda dell'elezione degli uffici di presidenza di Camera e Senato. "Dopo ...