Consultazioni al Quirinale | Mattarella ha incontrato l’opposizione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Lealsono iniziate questa mattina: il capo dello Stato Sergio, dopo averi nuovi presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ha accolto i rappresentanti del. Domani sarà la volta del centrodestra e non è escluso che subito dopo affidi subito a Giorgia Meloni l’incarico di formare il governo.al, oggihaLa Russa, Fontana e i rappresentanti delI colloqui di oggi, come da prassi, sono partiti dai due nuovi presidenti di Senato e Camera. “Un incontro molto cordiale e devo dire che è sempre emozionante stare con il presidente. Non c’è altro da aggiungere”. Lo ha detto il presidente ...

" Il risultato delle elezioni è chiaro ed è giusto che Giorgia Meloni riceva l'incarico per fare il presidente del Consiglio ", ha affermato Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie al Senato. " ...Si è concluso alil primo giorno delledel presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrebbero portare alla nascita del nuovo governo sostenuto dalla maggioranza di centrodestra, come ... Meloni: domani centrodestra unito al Quirinale, pronti a dare un governo all'Italia - Giorgia Meloni: "Siamo pronti a dare un all'Italia un governo consapevole e competente" - Giorgia Meloni: "Siamo pronti a dare un all'Italia un governo consapevole e competent La premier in pectore sarebbe pronta a presentare in serata la lista dei ministri al Quirinale accettando l'incarico "senza riserva". Lupi: "Con Mattarella parlerà solo lei" ...Terzo Polo e M5s lo dicono chiaro e tondo a Mattarella: nessun forzista al ministero degli Esteri dopo gli audio di Berlusconi. Il Pd usa toni sfumati: ...