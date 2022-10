Consultazioni al Colle Meloni | ultimatum a Berlusconi | “O Governo atlantista o non si fa proprio”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Giovedì 20 ottobre lein vista del conferimento dell’incarico al prossimo capo del. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per primi, come da prassi, i presidenti dei due rami del Parlamento. Alle 10 Ignazio La Russa e alle 11 Lorenzo Fontana. Alle ore 10:30 di venerdì i gruppi del Centrodestra saliranno assieme al Quirinale per ledi Mattarella in vista della formazione del. Saranno presenti, si legge nella nota del, “i gruppi di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione, Forza ItaliaPresidente, il gruppo Parlamentare Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE del Senato della Repubblica.” Foto Ansa/Fabio FrustaciServirà ...