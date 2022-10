(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nella giornata di25, presso il Foro Italico della città di, sono previste ladella 1130^del Comitato OlimpicoItaliano e il 292^. La prima prenderà il via alle ore 10:00, mentre il secondo è in programma dalle ore 15:00. SportFace.

SPORTFACE.IT

... presidenteLiguria, mentre Marco Rognoni, consigliere Park Tennis Genova, evidenzia un ... 30 ottobre, in casa del Vela Messina e affronteranno, in breve, un tour de force che li porterà1 ...... 'Canzoni napoletane di Natale' (sabato 19 novembre) e il duo Marcella Parziale - Giuseppina... e i concerti dell'Orchestra Sinfonica di Kharkov per l'evento 'Scampia incontra l'Ucraina' (... Coni, martedì 25 ottobre a Roma riunione di Giunta e Consiglio Nazionale