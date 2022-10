Conferenza Allegri | «Chiesa e Pogba domani non sono a disposizione»

"Chiesa e Pogba disponibili Fantasia al potere', ha detto l'allenatore della Juve Massimilianoalla vigilia del match casalingo contro l'Empoli, lanciando una frecciata ai giornalisti. 'Sabato mattina giocheremo un'amichevole per testare Federico, Paul è dal 23 luglio che non fa un ...Parola di Massimiliano, intervenuto durante ladi presentazione al match casalingo di domani, venerdì 21 ottobre alle 20.45, tra la sua Juventus e l' Empoli ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: Che cosa ha dato alla squadra la ...Allegri interviene in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo contro l'Empoli: le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus ...