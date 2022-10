Complotto contro Italia e Meloni | chi c' è dietro | indizi spaventosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Insomma: cui prodest? La frase integrale di Seneca, e scuserete se la traduco inno facendole perdere il suo afrore di fresco assassinio, dice: «Il delitto l'ha commesso chi ne trae vantaggio». Trattasi di delitto, in latino scelus, ma chi è lo scellerato? Siamo davanti, parlandone laicamente, ad un Berlusconicidio. Nell'ambito del centrodestra è l'equivalente del regicidio, nell'ambito di Forzasiamo al deicidio. Perché quanto accaduto è un colpo di bazooka al cuore di Silvio, minandone la credibilità sul piano nazionale e internazionale. Insomma: sei fuori dai giochi, torna ad Arcore, accontentati delle passeggiate nel parco con Marta e i discendenti di Dudù. Non ha nessun senso mettersi a discutere sui contenuti di quanto detto dal Cavaliere in riferimento a Putin e alle ragioni per cui ha scatenato l'«operazione speciale». Mercoledì ...