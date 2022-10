(Di giovedì 20 ottobre 2022) Era sì un’azienda agricola florovivaistica dedita alla coltivazione della canapa sativa legale, ma questo non gli permetteva certo di commercializzare su Internet infiorescenze, oli e resine di marijuana (cosiddetta light), la cui vendita è vietata, non rientrando tra i prodotti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Eppure, era questo quello che accadeva: da una parte l’azienda agricola, dall’altra la vendita sul web. La perquisizione nell’azienda agricola di Lariano Sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Roma a scoprire tutto. E ha sequestrare a Lariano, ai Castelli Romani, nell’azienda agricola, ben 56 chilogrammi di marijuana e una piantagione di canapa sativa. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro hanno passato al setaccio l’attività, l’hanno perquisita e hanno trovato circa 56 chilogrammi di infiorescenze di marijuana già essiccata ...

Il Corriere della Città

... da qualche tempo frequentatrice della provincia campobassana, sorpresa in possesso di alcune piante di, coltivate in una zona privata, separata dagli occhi del ...... ventilazione e irrigazione erano garantite da un sistema artigianale collegato abusivamente alla rete elettrica (rilevazione dei consumi falsata dell'88%), votato alla coltivazione di. Non ... Coltivano cannabis nella serra: sequestrati 56 chili di droga, avrebbe fruttato 300 mila euro Durante la perquisizione dell'appartamento, i militari hanno trovato anche alcuni grammi di infiorescenze già recise e foglie essiccate ...una via del centro ossolano. Nel verificare le informazioni ricevute, i militari notavano che le esalazioni sospette, provenivano da un anonimo terrazzo, coperto da una rete di colore verde. Da lì la ...