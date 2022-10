Colpo “alla Kvara” | anche la Juve ci prova | obiettivo dalla Georgia

TrevisoToday

Governo,di scena al ministero dell'Interno. I nodi Giustizia ed Esteri In studio ci sono i ... Contorovescia per la formazione del nuovo governo dopo il voto del 25 settembre scorso. ...... l'unico modo per assisterepartita della Champions League femminile è quello di visitare la ...Spugna a cominciare forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2 con undi ... Omicidio di Fiera, per l'autopsia il colpo alla testa e la ferita alla gamba sono state entrambe potenzialmente mortali SERIE C - Multa di 1000 euro alla società, tre giornate a Mondonico e diversi stop per un turno Da un lato la grande soddisfazione per il bel colpo ad Olbia (2 a 4 il finale) ...Terzo Polo e M5s lo dicono chiaro e tondo a Mattarella: nessun forzista al ministero degli Esteri dopo gli audio di Berlusconi. Il Pd usa toni sfumati: ...