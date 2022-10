CM Scommesse | Europa League e Coppa Italia | ecco i due terni proposti

... oggi però i biancocelesti hanno davanti diverse squadre e presso gran parte degli operatori la quota sulla loro vittoria dell'League oscilla tra i 25.00 e i 26.00. Leggi i commenti: ...... che anche quest'anno lotterà per un posto in: il 'Sottomarino giallo' si trova a quota 15 ... fino a 100 VERIFICA fino a 450 VERIFICA fino a 50 VERIFICA Vedi tutti i bonus. Info ...Giovedì alle ore 19 si recupera il match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Le quote sono favorevoli ai ragazzi di Arteta ...Recupero Europa League: alla squadra di Arteta basta un pari per centrare i sedicesimi di finale. Gli operatori puntano sugli inglesi ...