Ciclismo | Matteo Trentin è il miglior ciclista italiano dell’anno | la classifica UCI Nibali 92mo | Ganna fuori dalla top-100!

(Di giovedì 20 ottobre 2022)ha chiuso la stagione al 45mo posto del ranking UCI, risultando ildi questa annata agonistica seconda lastilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il 33enne chiude con 1.153 punti all’attivo, 32 in più rispetto a Lorenzo Rota che ha superato nell’ultima settimana di gare grazie alla vittoria al Giro del Veneto. L’alfiere della UAE Emirates ha vinto tre gare in stagione: oltre al Giro del Veneto, la seconda tappa del Giro di Lussemburgo e Le Samyn. Ilo, che non ha preso parte a Grandi Giri, è stato quinto al Mondiale. Alle sue spalle il già citato Lorenzo Rota, che ha vinto il Giro della Repubblica Ceca, è stato secondo ai Campionati Italiani e nella tappa di Genova al Giro d’Italia, ha ben figurato ai ...

