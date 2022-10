Chloe Facchini | il fidanzato è Maurizio Siesto | “Il mio amore cresce giorno dopo giorno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022), chef nota per la partecipazione a “È Sempre Mezzo” programma condotto da Antonella Clerici, ha undi nomeal suo fianco da oltre tre anni., chi è iled ilIl volto tv sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro” dove presenterà il libro “Donna” e si racconterà tra carriera e vita privata alla padrona di casa del salotto di Raiuno Serena Bortone. Nata come Riccardoa Bologna, si diploma all’istituto alberghiero per poi conseguire la laurea in Lingua e Letterature Straniere. In seguito collabora con lo ...