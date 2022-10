Chi vincerà il Mondiale | Messi non ha dubbi | chi è favorito!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A poche settimane di distanza dall’inizio degli attesissimi Mondiali di calcio, che quest’anno si svolgeranno in Qatar, iniziano ad essere svelati i primi illustri pronostici. Lionel, infatti, durante un’intervista al canale sudamericano DIRECTV Sports ha parlato dell’imminente competizione, svelando le sue favorite: “Credo che le maggiori candiate siano Germania, Brasile, Francia, Inghilterra e Spagna, ma se devo restringere il cerchio dico Brasile e Francia che hanno giocatori impressionanti come il mio compagno di squadra del PSG Kylian Mbappé e soprattutto, una precisa e riconoscibile identità“.favoriteIl campione argentino, dunque, sembra non volersi sbilanciare a favore della propria nazionale, non inserendo l’albiceleste tra le favorite per la vittoria finale. Successivamente ha parlato ...