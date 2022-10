Chi ha diffuso gli audio  del Cavaliere? Scatta la caccia alla «manina» | la guerra interna che divora il partito

Quindi quando ieri hail famoso cinguettio con su scritto: 'Mi giunge notizia che al MISE ...conosce bene lo scaltro emiliano sa bene che tra una birretta, una battutina su mucche e ...... che nella serata del 19 ottobre hauna nota in cui ha preso le distanze dal presidente di ...non fosse d'accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il ...Politica Roma - 20/10/2022 09:47 - L'Italia non sarà "mai l'anello debole dell'Occidente". E il governo a guida Giorgia Meloni sarà saldamente atlantista. O non sarà. Dopo 24 ore ...