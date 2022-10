Chi è Dargen D’Amico? Età | vero nome | fidanzata e Instagram

Giovedì 20 ottobre, su Sky e in streaming su NOW , arrivano le Last Call , lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez , Ambra Angiolini ,D'Amico e Rkomi decidonoè dentro e ...Giovedì 20 ottobre, su Sky e in streaming su Now, arrivano le Last Call, lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici Fedez , Ambra Angiolini ,D'Amico e Rkomi decidonoè dentro e ...X Factor 2022 sostituisce agli Home Visit le Last Call, in cui verranno selezionati gli artisti che parteciperanno al Live Show. Sarà possibile seguirle Stasera su Sky Uno o in streaming su NOW.È l’ultima chiamata per accedere ai Live Show di X Factor 2022, l’ultimo scoglio prima di avere la certezza di poter calcare il ...