C’è una fuga dal lavoro stabile? I numeri dell’Inps e il caso Mps

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le ‘grandi dimissioni’, fenomeno dilagante negli Stati Uniti dopo la pandemia Covid, sono anche in misura meno clamorosa un fenomeno italiano. Si può parlare didalo si tratta di un aggiustamento del mercato del, diventato improvvisamente più dinamico a causa delle grandi trasformazioni in atto? Non si può che partire dai, per provare a dare una risposta. Le cessazioni nei primi sette mesi del 2022 sono state 3.949.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+31%) per tutte le tipologie contrattuali, dicono i dati dell’Osservatorio Inps sul precariato. In particolare, sono 1.079.000 per i contratti a tempo indeterminato, a fronte di 855.108 nello stesso periodo del 2021. La variazione è pari a +20,7%. E’ questo dato, che ...