Cav | Tajani a Ppe rappresenta valori euroatlantisti Fi e miei

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "A causa della convocazione per le consultazioni del Presidente della Repubblica, non ho potuto partecipare, come sempre ho fatto, al Summit del EPP Group in the European Parliament che precede il ...

Sulla trattativa per i ministri in azzurro pesano sempre gli 'audio rubati' delfilo putiniani, ... a cominciare dalla casella più importante, la Farnesina, 'promessa' ad Antonio. Allo ...Ho dunque delegato il vicepresidente Antonioa rappresentare la posizione mia personale e di tutta Forza Italia, che è di piena e totale adesione ai valori europeisti e atlantisti". Lo scrive ..."A causa della convocazione per le consultazioni del Presidente della Repubblica, non ho potuto partecipare, come sempre ho fatto, al Summit del EPP Group in the European Parliament che precede il Con ...A Bruxelles il vertice dei popolari. Weber: "Il partitosostiene il governo se è pro-Ue, Tajani garanzia". Metsola: 'Sicura che l'Italia resterà nel cuore Ue, Tajani europeista e atlantista convinto' ( ...