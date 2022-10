Caso Ronaldo | pugno duro dello United | escluso dai convocati per il Chelsea!

(Di giovedì 20 ottobre 2022)del Manchesternei confronti dell’attaccante portoghese: non ci sarà con il Chelsea Quanto accaduto ieri con, uscito anzitempo dallo stadio per non essere entrato contro il Tottenham, avrà delle ripercussioni. Con un comunicato loha infatti annunciato che CR7 non sarà convocato con il Chelsea. COMUNICATO – «Cristianonon farà parte della squadra del Manchesterper la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

