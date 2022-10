Case Aler a Bergamo | gli inquilini | “Bollette su del 70% | non paghiamo e scendiamo in piazza”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 ottobre 2022). Minacciano di non pagare e promettono di organizzare presto una manifestazione in segno di protesta. “A causa dell’aumento del 70% dei costi del gas,ha annunciato che da gennaio 2023 aumenterà le spese del riscaldamento per gli, con un aggravio di circa 1.500 euro in media l’anno”, si legge su un volantino diffuso in questi giorni dall’Unione. Le condizioni abitative, secondo il sindacato, sarebbero peggiorate negli ultimi anni, ma ai già noti problemi, più volte denunciati dai residenti anche sul nostro quotidiano (tra incuria, mancanza di manutenzione e percezione di insicurezza), ora si aggiunge il tema dell’aumento sui bollettini. “Che, sommato alle altre spese condominiali e all’affitto, rischia di fare incorrere in debiti tantissime famiglie”, con ...