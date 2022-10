Caro energia | sos della Confindustria | “Dati allarmanti per il tessuto produttivo sannita”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I costi dell’per le imprese del Sannio sono quasi fuori controllo e benché il territorio provinciale si collochi al primo posto in Campania ed addirittura al secondo posto in tutto il Mezzogiorno per la produzione energetica da fonti rinnovabili, la tenuta complessiva del sistemalocale è a rischio. E’ questo il quadro emerso al termine di un incontro promosso daBenevento con la partecipazione di Antonio Marchiello, assessore regionale alle Attività Produttive. Nella riunione, tenutasi questa mattina presso il Centro per l’Impiego, si è partiti daidel centro studi di: questi dicono che nel 2020 nella provinciaildelle piccole e medie ...

Nonostante ilperò, con le bollette di luce e gas in netto aumento anche per la maggiore permanenza a casa, il saldo per il dipendente medio resta comunque positivo. Il risparmio a conti ...Ile ilmateriali stanno mettendo a dura prova famiglie e imprese. Anche le aziende dell'edilizia sono in difficoltà, ma un po' meno: nel settore delle costruzioni, infatti, il ...Pastori sardi in piazza questa mattina a Cagliari, a tre anni dalla clamorosa protesta del latte. Circa un migliaio di allevatori- senza bandiere di associazioni- hanno riempito via Roma, sotto il Con ...In merito ai ristori per i cittadini, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha detto chiaramente che "la città chiede la stessa entità di sconti in bolletta di quelli avanzati da Piombino. Questa s ...