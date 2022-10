Caro energia | inflazione | flat tax | per Meloni percorso a ostacoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mentre sono iniziate le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo, vanno avanti, in parallelo, le trattative con Salvini e Berlusconi sui ministri del nuovo esecutivo.Corrono veloci le lancette sull’orologio della futura Premier che a tempo record dovrà superare le fibrillazioni nella coalizione, accontentando (c’è da capire come) i “desiderata” di un Berlusconi senza freni che sta mettendo in difficoltà gli alleati di Governo con annesse ripercussioni – negative – all’estero. Una volta aggirato “l’ostacolo Silvio” che, di fatto, porterà alla formazione del nuovo esecutivo, la strada continuerà ad essere in salita: dalla corsa dell’al, sono tanti i dossier in cerca di una soluzione. Prima ...

Sky Tg24

Una volta aggirato " l'ostacolo Silvio" che, di fatto, porterà alla formazione del nuovo esecutivo, la strada continuerà ad essere in salita: dalla corsa dell'inflazione al, sono tanti i ...... è possibile seguire alcune buone pratiche quotidiane, utili per razionalizzare l'uso dell'... Una riforma che aiuterà le famiglie italiane a far fronte ad un inverno rigido e un- bollette ... Caro energia, quando scenderanno le bollette di luce e gas Ecco cosa può succedere In merito ai ristori per i cittadini, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha detto chiaramente che "la città chiede la stessa entità di sconti in bolletta di quelli avanzati da Piombino. Questa s ...(AGR) Economia: anche il Minstero conferma l'esistenza di una speculazione in corso sui prezzi del latte alimentare, che finisce per danneggiare sia i consumatori sia gli allevatori, che vengono pagat ...