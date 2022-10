Calendario Coppa del Mondo sci alpino equilibrato tra gare veloci e tecniche | ma ben 14 discese!

... l'unica 'tipo' in unsenza possibilità di rifiatare. Lazzari, l'opzione per l'attacco ... Sempre titolare in campionato e gestito in, il Comandante non rinuncia più a Manuel e ...Sabato 22 ottobre inizia la stagione del Circo Bianco. 41 gare in programma dal gigante di Soelden alle finali di Soldeu. A febbraio i mondiali a ...Il Torino cala il poker contro un battagliero Cittadella e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Milan di Pioli. Dopo un primo tempo terminato 1-0 grazie al gol ..."Gialli in Coppa Italia: sognare non è proibito", titola il Resto del Carlino. Il Modena atteso a Cremona, se passa.