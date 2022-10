Calcio | serie A | è già Roma-Napoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022), è già. Da una parte il passato del tecnico di Certaldo e dall’altra la storia dello Special One. Giallorossi contro partenopei:è la sfida tra Spalletti e Mourinho. Ilchampagne degli azzurri contro l’idea cinica del portoghese. Quasi due poli più opposti. Spalletti pratica unverticale, fatto di possesso e con una manovra avvolgente. Mourinho unpiù pragmatico. Il successo in Conference League ha riportato aun titolo dopo che l’ultimo fu proprio con l’attuale tecnico toscano, per il quale le sfide contro i capitolini sono sempre particolari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia ANSA

Andrea Arcangeli, chi è Roberto Baggio nel 'Il Divin Codino"/ L'amore per ile l'ex Matilde ... star dellatv Friends , è rimasto in coma per due lunghe settimane e cui sono seguiti cinque ...L'Atalanta si avvicina al big match (di domenica sera) contro la Lazio battendo 5 - 0 la squadra diD in cui gioca l'ex Ferreira Pinto: Hojlund brilla con una tripletta nel primo tempo, mentre ... Calcio: Serie A; Frabbri arbitra Juventus-Empoli Piotr Zielinski e non solo, c'è tanta Serie A nella lista dei 47 pre-convocati per il prossimo Mondiale in Qatar della Polonia ...Milan femminile vs Juve donne, quando e dove si gioca la partita di campionato 2022 2023. Arbitro, prezzo biglietto, formazioni e diretta Tv.