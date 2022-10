Calcio | Liga pronta a sciopero il 28 ottobre contro Superlega

...sport MADRID (SPAGNA) -spagnolo sul piede di guerra contro la Superlega. Secondo "Cadena Cope", Javier Tebas ha convocato un'assemblea straordinaria per il 27 ottobre con i club dellae ......45 Fiorentina - Lazio 0 - 4- PREMIER LEAGUE 21:00 Nott'm Forest - Aston Villa 1 - 1- LA21:30 Elche - Mallorca 1 - 1- CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Copenaghen - Man. City 0 - 0 ...I dati del Cies: il campionato italiano ha un'età media di 24,89 anni su un totale di 500 giocatori non cresciuti nei vivai delle singole squadre ...Gerry Cardinale ha parlato delle sue intenzioni sul Milan a livello sportivo e imprenditoriale Sono stati mesi bollenti e pieni di colpi di scena per il Milan, che ha visto un cambio di proprietà pote ...