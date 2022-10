Calcio | Atletico Madrid | Psg e Bayern alla finestra per Joao Felix

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il portoghese vuole andare via già a gennaio(SPAGNA) - Separato in casa. È questa la situazione di, ormai in rotta con l'e Diego Simeone al punto da voler andare via ...

Agenzia ANSA

L'Madrid, dal canto suo, confida in un ottimo Mondiale di Joao Felix per cercare di trarre il massimo dalla sua partenza: i colchoneros preferirebbero trattare il suo addio a fine stagione ...Joao Felix ha una clausola rescissoria da 350 milioni, una cifra 'fuori mercato', che l'Madrid rivendica: tuttavia, i rapporti sempre più tesi fra l'allenatore Diego Simeone e l'attaccante ... La Liga: pareggi per Siviglia e Atletico Madrid La cerimonia, in programma il prossimo 17 novembre, incoronerà i migliori dell'anno in ogni categoria del mondo del calcio ...CALCIO - Il Potenza Picena a suo agio nella competizione, al Monticelli il derby Piceno: Magi tiene in vita il Gabicce Gradara Mercoledì di coppa anche per la Promozione. Ricco menù nella giornata di ...