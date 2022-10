Cacciatore 67enne ricoverato all' Ospedale San Gerardo Di Monza dopo essersi sparato da solo nella gamba

Undi 78 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di Calvagese della Riviera, in ... Nel Pavese, alla periferia di Mortara, unè scivolato e così ha fatto partire un colpo di ...Nel Pavese, alla periferia di Mortara, unè scivolato e così ha fatto partire un colpo di ... FERITO UN ALTRONEL PAVESE E' inciampato questa mattina mentre stava camminando in un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il fucile che aveva tra le mani gli è sfuggito e, toccando terra, ha esploso un colpo che lo ha raggiunto ad una tibia. È una storia di vera sfortuna quella di un cacciatore 67enne di Villa D’Almè (Bg ...