Caccia “illegale” ad Ardea | fermato 70enne recidivo | il porto di fucile gli era già stato ritirato

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Una passione per laa cui proprio non riusciva a resistere. E questo nonostante cinque anni fa gli fosseildiper aver violato la normativa in materia venatoria. Così l’altro giorno è partito alla volta die, recuperando l’arma che teneva nascosta in un terreno, ha iniziato la sua attività. Peccato che ad osservarlo ci fossero gli agenti di Polizia del Commissariato di Albano. Denunciatoadper“abusiva” Una volta recuperato ile le cartucce l’uomo, avvalendosi anche di un rudimentale richiamo posizionato in un punto strategico, ha iniziato la sua battuta nei pressi del Fosso di Torre Bruno ad. Immediatamente è scattato allora ...

Caccia illegale, nuove denunce I bracconieri utilizzavano strumenti elettromagnetici vietati dalla legge per attrarre i tordi. Segnalati dalla Forestale alla Procura ...Sono già cinque i bracconieri denunciati dal gruppo Forestale dei Carabinieri di Lucca nel mese di ottobre. Utilizzavano infatti richiami elettromagnetici con amplificatori di suono per attrarre gli u ...