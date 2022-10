BTP Italia nuova emissione | sarà a novembre 2022 | sempre doppio premio fedeltà e cedola minima garantita

Giornata importante in, dove sono iniziate le consultazioni di Mattarella per la formazione ... Lo spread è in calo a 233 punti e i rendimenti tornano alla ribalta: ildecennale rende il 4,7%...... attestandosi a +233 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il rendimento dela 10 ... con il FTSE MIB che avanza a 21.702 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale il FTSE...L’Italia aveva emesso al 30 settembre scorso titoli di stato per circa 2.271 miliardi di euro. Tra questi ve ne sono alcuni indicizzati al tasso d’inflazione italiana, altri al… Leggi ...Il governo Meloni in via di formazione dovrà fare i conti con un debito più oneroso, per la crescita dei tassi, e con la concorrenza delle ...