BTP Italia nuova emissione | sarà a novembre 2022 | sempre doppio premio fedeltà e cedola minima garantita

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Aciunadel BTP, il bond sovrano che più di tutti permette di tutelare i risparmi dall’erosione causata dall’inflazione. A rendere noto l’imminente arrivo di un nuovo BTPè stato il Tesoro con comunicazione rilasciata nella serata di oggi. Il MEF ha reso note le principali caratteristiche delladel titolo indicizzato all’inflazionena (la seconda neldopo quella che si è tenuta lo scorso mese di giugno con esito in chiaro-scuro) che ogni 6 mesi paga interessi a tasso fisso sul capitale rivalutato all’inflazione del semestre di riferimento alla luce dell’andamento dell’indice Istat FOI (con esclusione dei tabacchi). In questa fase, ...

... sulle indiscrezioni di possibili forniture di aerei militari dell'alla Polonia, mentre Enel ... rendimento vicino a top da 2013 Andamento in rialzo per lo spread trae Bund sul mercato ...Lo spread trae Bund termina la seduta in lieve ribasso a 232,1 punti contro i 233,8 della seduta di ieri. Il ...nuovo governo di centrodestra e dall'atteso giudizio di S&P sul rating dell'. .Il Mef ha annunciato il collocamento di un nuovo Btp Italia contro l'inflazione a novembre. Il Btp Italia già sul mercato scambia sotto la parità e rende almeno 250 punti sotto quello a tasso fisso… ...Lo spread tra Btp e Bund termina la seduta in lieve ribasso a 232,1 punti contro i 233,8 della seduta di ieri. (ANSA) ...