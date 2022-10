«Britaly» | la storia della copertina dell’Economist e le reazioni degli italiani

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il settimanale britannico Economist ha scelto il gioco di parole, «», per ladel prossimo numero che descrive la situazione politica del Regno Unito paragonandola a quella dell’Italia. Sotto al titolo «Welcome to» compare l’ex prima ministra del Regno Unito Liz Truss, che ha annunciato oggi le sue dimissioni, con una pizza con la bandiera britannica che funge scudo in una mano e nell’altra una forchetta conspaghetti. In un tweet pubblicato ieri sull’account ufficiale del settimanale, si legge: «Il confronto con l’Italia è inevitabile. Il Regno Unito è ostacolato dall’instabilità politica» The comparison to Italy is inescapable. Britain is hobbled by political instability, low growth and subordination to the bond markets. Welcome tohttps://t.co/4uoOyvV5zx ...