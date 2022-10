Brado | la recensione | Tra western e dramma familiare

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ladi, il terzo film di Kim Rossi Stuart che qui usa l'immaginario del vecchio far west per raccontare il rapporto tormentato tra un padre e un figlio. Unnostrano crepuscolare e oscuro, con tanto di riferimenti a Clint Eastwood tirato in ballo da una battuta stessa del film, un ranch, "un cavallo pazzo", un turbolento rapporto padre-figlio e una caduta all'imbrunire per colpa di una rete dei pastori. Nelladi, in sala dal 20 ottobre, proveremo ad analizzare la terza regia di Kim Ross Stuart, ideale terzo capitolo di un trilogia iniziata con Anche libero va bene e proseguita con Tommaso, storie di cui tornano nomi dei personaggi, rimasti pressoché identici, interpreti (come nel caso di Kim Rossi Stuart e Barbora Bobulova) e intrecci, …